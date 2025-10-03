الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكيل وزارة الصحة بغزة: مستشفيات شمال غزة تواجه نقصا فادحا في أخصائيي الجراحة والحاجة ماسة لدخول الوفود الطبية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة

      مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة

      وسائل إعلام إيرانية: زلزال بقوة 5.3 درجة ضرب منطقة زواره في محافظة أصفهان وسط البلاد

      وسائل إعلام إيرانية: زلزال بقوة 5.3 درجة ضرب منطقة زواره في محافظة أصفهان وسط البلاد

      مجمع ناصر الطبي: شهيد ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية بمنطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس

      مجمع ناصر الطبي: شهيد ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية بمنطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس