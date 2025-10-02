الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:34
    عاجل

    مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل إعلام إيرانية: زلزال بقوة 5.3 درجة ضرب منطقة زواره في محافظة أصفهان وسط البلاد

      مجمع ناصر الطبي: شهيد ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية بمنطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس

      وكيل وزارة الصحة بغزة: مستشفيات شمال غزة تواجه نقصا فادحا في أخصائيي الجراحة والحاجة ماسة لدخول الوفود الطبية

