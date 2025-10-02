الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:00
    غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي على شرق دير البلح وسط قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جلسة اللجنة الفرعية… جدل انتخابي ومصير اقتراع المغتربين

      “الندوة الشمالية”: للتضامن مع ناشطي أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة

      حرب إبادة يومية… قصص النزوح الفلسطيني تروى للأجيال

