الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
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    يديعوت أحرونوت: وقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا بسبب أضرار كبيرة لحقت بها إثر استهدافها بصاروخ إيراني أمس