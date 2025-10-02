الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    السيد الحوثي: الخطة الأمريكية الإسرائيلية لم تتضمن أبدا أن يبقى هناك سيادة فلسطينية على قطاع غزة وعملوا على أن تشكل هيئة إدارية أخرى من الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السيد عبد الملك الحوثي: في سياق الخدمات التي يقدمها الأمريكي لإسرائيل يسعى لمصادرة الحق الفلسطيني بشكل واضح فلم يقبل حتى بالسلطة الفلسطينية أن تكون غزة تحت إدارتها

      السيد عبد الملك الحوثي: في سياق الخدمات التي يقدمها الأمريكي لإسرائيل يسعى لمصادرة الحق الفلسطيني بشكل واضح فلم يقبل حتى بالسلطة الفلسطينية أن تكون غزة تحت إدارتها

      السيد الحوثي: “مؤسسة غزة الإنسانية” عنوان مخادع جدا اتضح للعالم أجمع أنها وسيلة من وسائل القتل والانتهاك لكرامة الشعب الفلسطيني

      السيد الحوثي: “مؤسسة غزة الإنسانية” عنوان مخادع جدا اتضح للعالم أجمع أنها وسيلة من وسائل القتل والانتهاك لكرامة الشعب الفلسطيني

      الأمن العام نظم خطة العودة للنازحين السوريين بالتعاون مع منظمات دولية وإنسانية

      الأمن العام نظم خطة العودة للنازحين السوريين بالتعاون مع منظمات دولية وإنسانية