السيد الحوثي: الخطة الأمريكية الإسرائيلية لم تتضمن أبدا أن يبقى هناك سيادة فلسطينية على قطاع غزة وعملوا على أن تشكل هيئة إدارية أخرى من الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم