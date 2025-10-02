الخميس
02 10 2025
9 ربيع الثاني 1447
بيروت 16:52
السيد الحوثي: الخطة الأمريكية الإسرائيلية لم تتضمن أبدا أن يبقى هناك سيادة فلسطينية على قطاع غزة وعملوا على أن تشكل هيئة إدارية أخرى من الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم
02-10-2025 16:44 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
السيد عبد الملك الحوثي: في سياق الخدمات التي يقدمها الأمريكي لإسرائيل يسعى لمصادرة الحق الفلسطيني بشكل واضح فلم يقبل حتى بالسلطة الفلسطينية أن تكون غزة تحت إدارتها
16:52
السيد الحوثي: “مؤسسة غزة الإنسانية” عنوان مخادع جدا اتضح للعالم أجمع أنها وسيلة من وسائل القتل والانتهاك لكرامة الشعب الفلسطيني
16:47
الأمن العام نظم خطة العودة للنازحين السوريين بالتعاون مع منظمات دولية وإنسانية
16:42