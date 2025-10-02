الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:41
    هيئة البث الاسرائيلية: الجيش الاسرائيلي سيطر حتى الان على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود العالمي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الإسبانية: نراقب وضع أسطول الصمود العالمي ونحن مستعدون لتوفير الحماية الدبلوماسية والقنصلية لمواطنينا

      مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلتين صوتيتين على بلدة حولا

      هيئة البث الصهيونية: قوات الجيش والبحرية تقوم بمسح بحري للتأكد من عدم نجاح أي سفينة في الاقتراب من غزة

