إيران| على مجلس الأمن الموافقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنه من المؤسف للغاية أن مجلس الأمن فشل ست مرات في الأشهر الأخيرة في تمرير قرار لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني بسبب إساءة استخدام حق النقض” الفيتو “بشكل متكرر من قبل الولايات المتحدة .

وأضاف أن العرقلة الأمريكية يتناقض تناقضًا واضحًا مع الإرادة الراسخة للمجتمع الدولي، الذي أكد على دعمه للعدالة والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، لا بل تتناقض أيضًا بشكل مباشر مع التزام الولايات المتحدة المتكرر في خطابها بدورٍ ساعٍ للسلام .

وتابع أنه وعلى مدى ما يقرب من ثمانية عقود، انتهج كيان الاحتلال الصهيوني سياساتٍ غير قانونية وإجرامية، تصاعدت في العامين الماضيين إلى قصفٍ ممنهجٍ وعشوائيٍّ أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال .

كما وجه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن يضرورة الوفاء بمسؤولياتهم بموجب الفصل السابع من الميثاق باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف إراقة الدماء، وضمان المساءلة، ودعم الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة التي لا تزال تكافح تهديدات آلة الحرب الصهيونية التي تستهدف حياتها واستقلالها .

المصدر: وكالة مهر