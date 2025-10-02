عراقجي يجتمع بسفراء إيران في أوروبا لبحث ردود على تحركات غربية معادية

عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعاً تشاورياً في مقر الوزارة بطهران مع سفراء الجمهورية الإسلامية في برلين وباريس ولندن، وذلك على خلفية ما وصفته طهران بالتصرفات غير المسؤولة لهذه الدول في ملف الاتفاق النووي.

الاجتماع الذي انعقد مساء الأربعاء، جاء بعد استدعاء السفراء من العواصم الأوروبية الثلاث إلى طهران للتشاور، إثر لجوء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى آلية فضّ النزاع (آلية الزناد) في محاولة لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة، وهو ما اعتبرته إيران استغلالاً غير قانوني لمؤسسات الأمم المتحدة.

وبحث عراقجي مع السفراء آخر التطورات المرتبطة بالاتفاق النووي، والعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية الثلاث في ضوء خطواتها الأخيرة، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المناسبة لحماية المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: وكالة ارنا