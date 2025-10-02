الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عراقجي يجتمع بسفراء إيران في أوروبا لبحث ردود على تحركات غربية معادية

      عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعاً تشاورياً في مقر الوزارة بطهران مع سفراء الجمهورية الإسلامية في برلين وباريس ولندن، وذلك على خلفية ما وصفته طهران بالتصرفات غير المسؤولة لهذه الدول في ملف الاتفاق النووي.

      الاجتماع الذي انعقد مساء الأربعاء، جاء بعد استدعاء السفراء من العواصم الأوروبية الثلاث إلى طهران للتشاور، إثر لجوء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى آلية فضّ النزاع (آلية الزناد) في محاولة لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة، وهو ما اعتبرته إيران استغلالاً غير قانوني لمؤسسات الأمم المتحدة.

      وبحث عراقجي مع السفراء آخر التطورات المرتبطة بالاتفاق النووي، والعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية الثلاث في ضوء خطواتها الأخيرة، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المناسبة لحماية المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

      المصدر: وكالة ارنا

      مواضيع ذات صلة

      عباس عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي

      عباس عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي

      عراقجي: لا يمكننا قبول أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران

      عراقجي: لا يمكننا قبول أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران

      عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكوبي ويؤكدان تعزيز العلاقات ورفض الهيمنة

      عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكوبي ويؤكدان تعزيز العلاقات ورفض الهيمنة