الرئيس الكولومبي تعليقاً على مهاجمة أسطول الصمود: أعلن فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل” وهذه جريمة دولية جديدة يرتكبها نتنياهو، وعلى البعثة الدبلوماسية “الإسرائيلية” في كولومبيا المغادرة فوراً
02-10-2025 07:15 صباحًا
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
أسطول الصمود العالمي: بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضت واعتلت بشكل غير قانوني القارب “أوتاريا” وغيره في المياه الدولية
06:29
أسطول الصمود العالمي: بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضت القارب “دير ياسين” واعتلته بما يخالف القانون
05:44
مستشفى شهداء الأقصى في غزة: 13 مصاباً في قصف مسيرة صهيونية على خيام نازحين غربي مدينة دير البلح وسط القطاع
05:30