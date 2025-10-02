الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 07:34
    أسطول الصمود العالمي: بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضت واعتلت بشكل غير قانوني القارب “أوتاريا” وغيره في المياه الدولية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الكولومبي تعليقاً على مهاجمة أسطول الصمود: أعلن فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل” وهذه جريمة دولية جديدة يرتكبها نتنياهو، وعلى البعثة الدبلوماسية “الإسرائيلية” في كولومبيا المغادرة فوراً

      أسطول الصمود العالمي: بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضت القارب “دير ياسين” واعتلته بما يخالف القانون

      مستشفى شهداء الأقصى في غزة: 13 مصاباً في قصف مسيرة صهيونية على خيام نازحين غربي مدينة دير البلح وسط القطاع

