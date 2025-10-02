الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 06:02
    عاجل

    مستشفى شهداء الأقصى في غزة: 13 مصاباً في قصف مسيرة صهيونية على خيام نازحين غربي مدينة دير البلح وسط القطاع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أسطول الصمود العالمي: بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضت القارب “دير ياسين” واعتلته بما يخالف القانون

      الخارجية الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على قافلة الصمود المناصر للفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وعمل إرهابي

      رئيس الوزراء الباكستاني: ‏تدين باكستان بشدة الهجوم الوحشي الذي شنته القوات “الإسرائيلية” على أسطول الصمود

