    شهداء وجرحى بقصف العدو الإسرائيلي لمنزل قرب أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي إسرائيلي على منطقتي النصر والجلاء بمدينة غزة

      حركة الجهاد: نطالب بإنهاء فوري للحصار على غزة وفتح المعابر كافة 

      حركة الجهاد: الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في أسطول الصمود وأي اعتداء عليهم جريمة لا تسقط بالتقادم

