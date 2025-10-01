الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:18
    عاجل

    شهيد وعدد من الجرحى باستهداف طيران العدو الإسرائيلي لمنزل في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أسطول الصمود: سفننا تتعرض لاعتراض غير قانوني وتعطيل للكاميرات وعسكريون يصعدون على متن السفن

      طائرة مسيّرة إسرائيلية تُطلق النار شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

      دمعة حبرٍ ..وقصائد من ورد على ضريح السيد

