الإثنين   
   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
   بيروت 23:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الإمام السيد علي الخامنئي عبر منصة اكس: نصر من الله وفتح قريب بإذن الله ستتغلب إيران على الكيان الصهيوني