الإثنين   
   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
   بيروت 23:17
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    مراسل المنار: العدو يطلق قذيفة هاون في محيط سيارة اثناء تعرضها لعطل على “باب التنية” بإتجاهعين عرب اتبعها برشقة رشاشة من موقع الحمامص من دون وقوع اصابات