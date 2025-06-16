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مراسل المنار: العدو يطلق قذيفة هاون في محيط سيارة اثناء تعرضها لعطل على “باب التنية” بإتجاهعين عرب اتبعها برشقة رشاشة من موقع الحمامص من دون وقوع اصابات