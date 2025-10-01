الأربعاء   
    كتائب القسام: تمكنا بالاشتراك مع سرايا القدس من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور موراج جنوبي مدينة خان يونس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “تجمع العلماء”: تطيير النصاب في الجلسة التشريعية سيؤدي الى تأجيل الانتخابات وهذا امر مرفوض بالمطلق

      العلامة الخطيب تسلم من وفد “التيار الوطني” دعوة الى احتفال 13 ت1 واستقبل رئيس جمعية “كشافة المهدي” وممثل المجلس في فرنسا

      مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يغير على سيارة في بلدة كفرا

