الإثنين   
   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
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    سرايا القدس: نفذنا كميناً محكماً ومركباً ضد قوة راجلة من جيش الاحتلال أثناء تحصنها داخل منزل بمنطقة السطر الغربي شمال خانيونس