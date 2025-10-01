الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: علقنا عملياتنا في مدينة غزة مؤقتا مع تصاعد الأعمال العدائية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      دعماً لغزة.. عُمّال يجبرون سفينة “إسرائيلية” على مغادرة ميناء ليفورنو الإيطالي

      دعماً لغزة.. عُمّال يجبرون سفينة “إسرائيلية” على مغادرة ميناء ليفورنو الإيطالي

      المفتي قبلان: العين على قنبلة صفقة غزة والمطلوب من الأخوة العرب حماية فلسطين حتى لا تضيع بلادهم

      المفتي قبلان: العين على قنبلة صفقة غزة والمطلوب من الأخوة العرب حماية فلسطين حتى لا تضيع بلادهم

      إيران والعراق …مسار جديد في العلاقات التجارية

      إيران والعراق …مسار جديد في العلاقات التجارية