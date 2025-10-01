الأربعاء
01 10 2025
8 ربيع الثاني 1447
بيروت 13:02
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأربعاء
8 ربيع الثاني 1447
الإمساك
05:10
صلاة الصبح
05:18
الشروق
06:32
الظهر
12:28
العصر
15:51
المغرب
18:41
العشاء
19:32
منتصف الليل
23:50
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
الشيخ دعموش: ظن الاميركي والاسرائيلي والبعض من الداخل ان المقاومة اصبحت ضعيفة وانه يمكنهم من خلال القرارات والضغوطات ان يحققوا ما عجزوا عن تحقيقه في الحرب الاخيرة واخضاع المقاومة لكنهم فوجئوا بتماسك المقاومة وتشبث شعب المقاومة بالسلاح
01-10-2025 12:23 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام صباح اليوم بقذائف الهاون الثقيل تموضع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال مدينة خانيونس
12:51
مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين اثناء قيامه بجمع الحطب في الطرف الشرقي لبلدة حولا
12:50
وزارة الصحة في غزة: تسجيل حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (بينهما طفل) ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 455 شهيدًا من بينهم 151 طفل
12:43