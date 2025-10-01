الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:02
    الشيخ علي دعموش: نحن نحيي ذكرى السيدين الشهيدين وكل الشهداء لنستمد منهم روح العزيمة والصبر والثبات في مواجهة كل الاخطار والتحديات الكبرى

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام صباح اليوم بقذائف الهاون الثقيل تموضع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال مدينة خانيونس

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين اثناء قيامه بجمع الحطب في الطرف الشرقي لبلدة حولا

      وزارة الصحة في غزة: تسجيل حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (بينهما طفل) ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 455 شهيدًا من بينهم 151 طفل

