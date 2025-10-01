الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:29
    عاجل

    مجمع ناصر الطبي: شهيد ومصابون من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال “الإسرائيلي” قرب مركز توزيع جنوبي قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر في مستشفيات غزة: 28 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 22 في مدينة غزة

      بالفيديو | محلقة معادية القت على اكثر من دفعة عددًا من القنابل باتجاه معمل للحجارة عند اطراف بلدة يارون لجهة مارون الرأس

      الرئيس عون يتابع التحضيرات للانتخابات النيابية ويبحث مع السفير الروسي التطورات الإقليمية

