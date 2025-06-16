الإثنين   
   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
   بيروت 21:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هيئة البث الاسرائيلية: شرطة “إسرائيل” ستمنع الصحفيين الأجانب من تغطية أحداث حيفا بعد توثيق سقوط صاروخ عند مصفاة البترول أمس