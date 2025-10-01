البنتاجون: تقليص المهمة العسكرية الأمريكية في العراق ونقل قوات إلى كردستان

أكدت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، في بيان صدر أمس الثلاثاء، التزامها بخفض حجم وجودها العسكري في العراق، في إطار خطة جديدة تقضي بأن تتولى بغداد قيادة جهود مكافحة فلول تنظيم الدولة الإسلامية داخل البلاد.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في البنتاجون إن الخطة تنص على أن يركّز التحالف الدولي بقيادة واشنطن جهوده على محاربة فلول التنظيم في سوريا، مع نقل الجزء الأكبر من القوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ هذه المهام.

وكانت الولايات المتحدة تنشر قرابة 2500 جندي في العراق مع بداية عام 2025، إضافة إلى نحو 900 جندي في سوريا ضمن التحالف الذي تشكّل عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة. وبحسب المسؤول، فإن العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في العراق سينخفض إلى أقل من 2000 جندي بعد استكمال عملية الانتقال، وسيتركّز معظمهم في أربيل، فيما لم يُحدد بعد الرقم النهائي أو الجدول الزمني.

وأشار إلى أن القوات المتبقية في بغداد ستنحصر مهامها في إطار التعاون الأمني الثنائي، ولن تشارك بشكل مباشر في عمليات مكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير: “لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يشكّل تهديداً مستمراً للحكومة العراقية أو للولايات المتحدة انطلاقاً من الأراضي العراقية. وهذا إنجاز مهم يمكّن العراق من تولي زمام الأمن بشكل أكبر”.

ويأتي هذا التوجه في سياق اتفاق أوسع مع الحكومة العراقية، التي عبّرت مراراً عن قلقها من أن الوجود الأمريكي قد يكون عاملاً لزعزعة الاستقرار، في وقت تتعرض فيه القواعد الأمريكية لهجمات متكررة من جماعات متحالفة مع إيران.

وكانت واشنطن قد اتفقت العام الماضي مع بغداد على تسليم قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار للحكومة العراقية، وأكد المسؤول الأمريكي أن عملية الانتقال لا تزال “قيد التنفيذ”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

المصدر: وكالات