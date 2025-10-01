الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    غارة جوية على المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والمتحدث باسمها يوسف عجيسة: المشاركون فعّلوا بروتوكول الاعتراض فور اقتراب سفينة عسكرية إسرائيلية

      نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والمتحدث باسمها يوسف عجيسة: المشاركون فعّلوا بروتوكول الاعتراض فور اقتراب سفينة عسكرية إسرائيلية

      نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والمتحدث باسمها يوسف عجيسة: الأسطول يضم 45 سفينة وأكثر من 500 مشارك

      نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والمتحدث باسمها يوسف عجيسة: الأسطول يضم 45 سفينة وأكثر من 500 مشارك

      نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والمتحدث باسمها يوسف عجيسة: ليلة الأمس كانت خطيرة بعد وصول أسطول الصمود العالمي إلى مشارف قطاع غزة، وسط حالة من التوتر في المنطقة

      نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والمتحدث باسمها يوسف عجيسة: ليلة الأمس كانت خطيرة بعد وصول أسطول الصمود العالمي إلى مشارف قطاع غزة، وسط حالة من التوتر في المنطقة