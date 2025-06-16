الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
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    عراقجي: قواتنا المسلحة ستبرهن للعالم بأن مجرمي الحرب المختبئين في ملاجئ تل أبيب سيدفعون الثمن