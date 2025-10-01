إستمرار الهيمنة مقابل صمود المقاومة

أكد المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؛ السيد حسين الموسوي، أمس الثلاثاء 30 أيلول/سبتمبر 2025، إلى أنّ “أميركا ترامب تحاول الهيمنة على العالم”، وهناك من ركع و آخر سيركع، “والمؤمنون بالله قاوموا ولن يخضعوا، والعاقبة الحسنة لهم”.

وأضاف أن المرتبط بالله لا يهزم وقد أثبتت التجربة التاريخية انتصارات المقاومة في نصرة المظلومين والمسنضعفين مقابل اندحار الاستكبار من فرعون الطاغية إلى الطغاة الجدد .

وشدد الموسوي على أنّه “لن يتمكن بعض النزقين التابعين من توريط أهلهم بداعي العصبية وجرّ بعضهم إلى السقوط معهم في حفرة الذلة والانتحار”.

وتابع أمام هَبَل بعض المسؤولين التابعين الصغار نتذكر الكبار: الرؤساء رياض الصلح ورشيد كرامي وسليم الحص وفؤاد شهاب وإميل لحود الذين أثبتوا قدرتهم على رفض التبعية للخارج، وحرصوا على سيادة لبنان و كرامة شعبه .

واستحضر السيد حسين الموسوي قول للمتنبي “على قدْر أهلِ ‏العزمِ تأتي العزائمُ، وتأتي على قدر الكرام المكارمُ، وتَعظُمُ في عين الصغير صِغارُها، وتَصغُرُ في عين العظيم العظائمُ”، وختم بالقول: “لا ننسى أنه: مَن اعتزّ بغير الله ذَلّ”.

المصدر: مواقع اخبارية