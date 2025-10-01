الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 06:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    أسطول الصمود العالمي: نبقى في حالة تأهب بينما نبحر بالقرب من غزة وندخل المنطقة التي تعرضت فيها الأساطيل السابقة للاعتراض أو الهجوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي: تم التشويش الآن على السفينة “سيريس”

      المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي: تم التشويش الآن على السفينة “سيريس”

      مصادر فلسطينية: 13 شهيدًا وعدد كبير من الإصابات جراء قصف العدو الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج ومدرسة الفلاح في حي الزيتون بمدينة غزة

      مصادر فلسطينية: 13 شهيدًا وعدد كبير من الإصابات جراء قصف العدو الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج ومدرسة الفلاح في حي الزيتون بمدينة غزة

      الدفاع المدني بغزة: جريمة “إسرائيلية” جديدة بحق طواقمنا أثناء إنقاذ الجرحى في مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين بحي الزيتون شرق غزة

      الدفاع المدني بغزة: جريمة “إسرائيلية” جديدة بحق طواقمنا أثناء إنقاذ الجرحى في مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين بحي الزيتون شرق غزة