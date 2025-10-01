الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 03:46
    الدفاع المدني بغزة: جريمة “إسرائيلية” جديدة بحق طواقمنا أثناء إنقاذ الجرحى في مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين بحي الزيتون شرق غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تقصف طواقم الدفاع المدني أثناء عملها في إسعاف المصابين في استهداف مدرسة الفلاح بحي الزيتون جنوب مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تقصف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة

      رويترز: مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية الذي قدمه الديمقراطيون و”الإغلاق” قد يعلن خلال ساعات

