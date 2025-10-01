الأربعاء   
    القوات المسلحة اليمنية: نؤكد على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز: مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية الذي قدمه الديمقراطيون و”الإغلاق” قد يعلن خلال ساعات

      القوات المسلحة اليمنية: تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي الآن معرضة للغرق

      المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: نفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (مينرفاغرتش) في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

