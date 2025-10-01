الأربعاء
01 10 2025
8 ربيع الثاني 1447
بيروت 02:09
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأربعاء
8 ربيع الثاني 1447
الإمساك
05:10
صلاة الصبح
05:18
الشروق
06:32
الظهر
12:28
العصر
15:51
المغرب
18:41
العشاء
19:32
منتصف الليل
23:50
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
القوات المسلحة اليمنية: تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي الآن معرضة للغرق
01-10-2025 00:48 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
رويترز: مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية الذي قدمه الديمقراطيون و”الإغلاق” قد يعلن خلال ساعات
01:47
القوات المسلحة اليمنية: نؤكد على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن
00:50
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: نفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (مينرفاغرتش) في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة
00:44