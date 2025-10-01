الأربعاء   
    أسطول الصمود العالمي: نحن في حالة تأهب قصوى حيث وصلنا إلى مسافة 10 أميال بحرية من منطقة عالية الخطورة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز: مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية الذي قدمه الديمقراطيون و”الإغلاق” قد يعلن خلال ساعات

      القوات المسلحة اليمنية: نؤكد على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن

      القوات المسلحة اليمنية: تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي الآن معرضة للغرق

