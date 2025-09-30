الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اليونيسف: الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى مزيد من خدمات التغذية والصحة المنقِذة للحياة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بعد قليل… بيان مهم للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع

      بعد قليل… بيان مهم للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع

      اليونيسف: نطالب بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضّع والعائلات في قطاع غزة

      اليونيسف: نطالب بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضّع والعائلات في قطاع غزة

      اليونيسف: طفل من كل خمسة في قطاع غزة يُولَد قبل أوانه أو بوزن ناقص وذلك جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج المستمر منذ عامين

      اليونيسف: طفل من كل خمسة في قطاع غزة يُولَد قبل أوانه أو بوزن ناقص وذلك جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج المستمر منذ عامين