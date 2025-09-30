الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ عبد الرزاق بذكرى استشهاد السيد نصر الله: سيرته ومسيرته أصبحت نموذجا تتعلم منه الأجيال

      الشيخ عبد الرزاق بذكرى استشهاد السيد نصر الله: سيرته ومسيرته أصبحت نموذجا تتعلم منه الأجيال

      الوزير ناصر الدين شارك في قمة الصحة النفسية في قطر واجتمع بالمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة

      الوزير ناصر الدين شارك في قمة الصحة النفسية في قطر واجتمع بالمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة

      زلزال بقوة 6,9 درجات ضرب وسط الفيليبين

      زلزال بقوة 6,9 درجات ضرب وسط الفيليبين