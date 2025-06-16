الإثنين   
   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
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    اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في شمال “اسرائيل” بعد رصد صواريخ ايرانية