الإثنين   
   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
   بيروت 20:13
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    العلاقات الاعلامية في حزب الله تُعبّر عن تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها وكوادرها وتتقدّم بأسمى آيات العزاء بالشهداء سائلةً الله الشفاء العاجل للجرحى