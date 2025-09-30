الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تعقيدات المشهد العربي والإسلامي والفلسطيني الداخلي تلقي بظلالها على موقف المقاومة ما يستوجب في هذا الظرف موقفاً وطنياً على كل المستويات يستند إلى القاعدة الشعبية لحماية إنجازات المقاومة ودورها وتحصين الحالة الوطنية