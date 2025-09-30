الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 04:31
    أسطول “الصمود” لكسر الحصار عن غزة: ندعو حكومات الدول المشاركة في مواكبة سفن الأسطول إلى مرافقة سفننا نحو شواطئ قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آليات الاحتلال تُطلق النار بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مخيّم العين غربي نابلس شمالي الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كوبر شمال رام الله

