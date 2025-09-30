الثلاثاء   
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كوبر شمال رام الله

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مخيّم العين غربي نابلس شمالي الضفة الغربية

      مستشفى العودة في غزة: 5 إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية منزلا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع

      مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن أحزمة نارية على حيي الصبرة وتل الهوا جنوب مدينة غزة

