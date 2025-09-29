الإثنين   
   29 09 2025   
   6 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام إسرائيلية تتحدقث عن كمين مركب استهدف قوات الاحتلال في غزة وأسفر عن قتلى وجرحى شمل تفجير دبابة واستهداف جرافة وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ عندما وصلت لمكان الكمين الأول

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 29\9\2025

      مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 29\9\2025

      المرابطون يشيدون بالجهود الوطنية لوزير الأشغال في “خدمة المواطنين”

      المرابطون يشيدون بالجهود الوطنية لوزير الأشغال في “خدمة المواطنين”

      كمين مركب يستهدف قوة إسرائيلية في غزة ويسفر عن قتلى وجرحى وبتر أطراف

      كمين مركب يستهدف قوة إسرائيلية في غزة ويسفر عن قتلى وجرحى وبتر أطراف