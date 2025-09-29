الإثنين   
    مراسل المنار: شهيد جراء غارة للطيران المسير الاسرائيلي استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حزب الله يُحيي الذكرى السنوية الأولى للقائدين الجهاديين الكبيرين علي كركي وإبراهيم جزيني في بلدة عين بوسوار

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف بلدة النبطية الفوقا

      اعتداءات إسرائيلية متواصلة وارتقاء شهيدين في البقاع الغربي والنبطية الفوقا

