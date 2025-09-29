الإثنين   
   29 09 2025   
   6 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:26
    وزارة الصحة بغزة: 50 شهيدًا و184 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا توقفت وصواريخ “توماهوك” التي تزود واشنطن كييف بها لن يبدل الوضع الميداني

      المفوض العام للأونروا: “إسرائيل” حظرت الإمدادات الغذائية المتوفرة والكافية لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية لسكان غزة

      النائب علي فياض: هناك محاولة للإنقلاب على قانون الانتخاب النافذ ونحن نتمسك بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بوقتها

