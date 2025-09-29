ثلاث عادات تعزز إنتاجيتك في العمل

ينسى بعض الموظفين الاهتمام بذاتهم في أوقات كثيرة يتعرضون خلالها لضغوط العمل، والتي يضحون في مقابلها ببعض أوقات الراحة وتحسين الذات في سبيل تحقيق الإنتاجية المرجوة، وهو ما قد يعرضهم بعد فترة للإرهاق وقد يصل الأمر على الأجل الطويل إلى الانهيار.

وفي حالة كانت قائمة المهام الطويلة للموظف تتسبب في شعوره بالرهبة من الذهاب إلى المكتب، فقد حان الوقت لأن يعيد النظر في نهجه بشأن الإنتاجية في العمل.

المدربة في مجال الصحة العامة والرئيسة التنفيذية لشركة “نوريشد لايف كوتشينغ آند كونسلتينغ”، أليسون تيبس، تقول لشبكة CNBC، إن تحسين الإنتاجية على المدى الطويل يتطلب “أساساً متيناً” من العادات الإيجابية.

وتضيف تيبس: “عندما يُفكر الناس في الإنتاجية، غالباً ما نفكر فقط في وقت وجودنا في العمل. لكن أشياء مثل كيفية بدء يومك لها في الواقع تأثير كبير”.

وذكرت تيبس أنه في كثير من الأحيان، يحاول أصحاب الإنجازات العالية تعظيم إنتاجيتهم بالتضحية بالنوم والعمل خلال فترات الراحة. وتضيف: “يعتقدون أن عليهم العمل لساعات متأخرة من الليل، والاستيقاظ مبكراً، وتفويت وجبة الغداء، والقيام بكل هذه الأشياء من أجل الإنتاجية”.

لكن، وفقاً لتيبس، غالباً ما يؤدي هذا الوضع إلى الإرهاق. بينما تتمثل وجهة نظرها في أن العناية بالنفس هي مفتاح الحفاظ على التركيز والقدرة على التحمل.

وتقول المدربة في مجال الصحة إن أنجح عملائها يولون اهتماماً بالغاً بالعمل والصحة، “فأدائهم، وإبداعهم، وقيادتهم، وثقتهم، وعلاقاتهم، تتأثر بشكل كبير بكيفية اهتمامهم بأنفسهم”.

فيما يلي أبرز النصائح التي أوصت بها من أجل بناء عادات إنتاجية مستدامة:

1- تحسين الروتين الصباحي

تقول تيبس إنه إذا كان الروتين الصباحي المعتاد يشمل النهوض من السرير والتوجه إلى العمل بسرعة، “فأنت تضر نفسك من حيث الإنتاجية”.

وتضيف تيبس: “معظم الناس يستيقظون بسرعة. يشربون فنجاناً من القهوة ويغادرون. وكأنك لم تعتنِ بنفسك حقاً”.

وتوصي المدربة في مجال الصحة الشاملة، بتخصيص بعض الوقت للتنفس واستجماع الذات قبل أن البدء بالتفكير في قائمة المهام. وتبدأ تيبس يومها بالتأمل، وممارسة اليوغا لمدة 15 دقيقة، ثم المشي السريع في الهواء الطلق.

وتقول تيبس: “إنه روتين بسيط جداً يُمكنني القيام به في أي مكان، وهو روتين يُمكن دمجه بسهولة في حياتي. وعندما أجلس على مكتبي (لبدء العمل)، أشعر أنني مستعدة، وفي حالة ذهنية وعاطفية وجسدية جيدة”.

وقالت المدربة إن الروتين الصباحي المثالي بسيط ومستدام: “إنه يجعلك متوازناً، ويُرسّخك، ويمنحك الطاقة”.

وأشارت إلى أن الحفاظ على عادات ثابتة “يفتح لك آفاقاً واسعة لتكون أكثر إنتاجية في الصباح”.

2- الحرص على “ساعات الطاقة”

سواء كنتَ من مُحبي السهر أو من مُحبي الاستيقاظ مبكراً، فإن مُعظم الناس يصلون إلى ذروة إنتاجيتهم خلال بضع ساعات معينة خلال اليوم. وبحسب تيبس، فإن “ساعات الطاقة” هذه تعتبر أفضل وقت للتركيز على أداء العمل المهم.

ولاحظت تيبس أنها تشعر بأقصى طاقاتها بين الساعة العاشرة صباحاً والظهر، لذا فهي تعمل بشكل مستمر على تخصيص تلك الساعات للأعمال المهمة.

وتقول المدربة في مجال الصحة: “هذه هي الأوقات التي تُدرك فيها أنك قادر على التركيز حقاً. هذا هو الوقت الذي يعمل فيه عقلك على أكمل وجه، ويمكنك بناء يومك بناءً عليه”.

وتشير تيبس أن الاستفادة القصوى من “ساعات الطاقة” تتطلب “بعض التحضير”، مُوصيةً بالتخلص من جميع المشتتات الإلكترونية: “اغلق الهاتف، لا تتلقَ أي إشعارات، وافتح صفحة واحدة فقط على متصفح الإنترنت”.

وتقول: “من المفيد أيضاً تنظيم مكتبك وتجهيز أي ضروريات مثل الماء والوجبات الخفيفة ولوازم المكتب”.

وتضيف تيبس: “أنت تخلق تلك اللحظة لتكون أكثر إنتاجية. كل ما تحتاجه متاح بسهولة، ويمكنك البدء به”.

3- تحديد الأولويات

من الأقوال المفضلة لتيبس: “ليس لدى الناس مشكلة في إدارة الوقت، بل في إدارة الأولويات”. وتقول إن عملاءها غالباً ما يُشتتون أنفسهم بمحاولة القيام بمهام متعددة في وقت واحد، مما “يستنزف طاقتهم العقلية ويؤثر على وظائفهم الإدراكية”.

وبحسب تيبس، يعرف الأشخاص ذوو الإنتاجية العالية تماماً ما ينبغي عليهم العمل عليه يومياً.

وتشجع تيبس المهنيين على ترتيب أولوياتهم من خلال تمرين “افعل، فوّض، احذف”. أي افعل المهام ذات الأولوية القصوى بالنسبة لك، وفوّض الآخرين بالمهام الأقل أولوية، واحذف المهام غير المهمة أو التي من الصعب تنفيذها خلال هذا الوقت.

وتقول المدربة في مجال الصحة الشاملة: “مهامك التي تُنجزها بنفسك هي التي ستُحقق التقدم، وهنا تحتاج إلى أكبر قدر من الطاقة والوقت والاهتمام”.

وترى تيبس أن من السمات المشتركة بين أنجح عملائها وضعهم حدوداً واضحة لأولوياتهم: “فهم يستطيعون بكل ثقة إبعاد أي مهمة ليست أولوية حقيقية عن جدولهم، والتركيز فقط على ما هو مهم”.

المصدر: cnbc arabia