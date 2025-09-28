الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو عن والد الأسير “متان إنغريست”: ابني يواجه خطرا دائما وندعو نتنياهو إلى وقف الحرب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو : نقل إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة عبر مروحيات عسكرية

      اعلام العدو : نقل إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة عبر مروحيات عسكرية

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي اغار على حومين الفوقا جنوبي لبنان

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي اغار على حومين الفوقا جنوبي لبنان

      باكستان: احتفال تأبيني يكرّم ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين

      باكستان: احتفال تأبيني يكرّم ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين