المفتي قبلان: لا شرعية فوق شرعية السلاح الذي حرّر ويحمي

اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ان “لا سيادة بلا مقاومة، ولا شرعية فوق شرعية السلاح الذي حرّر وما زال يحمي، ويمنع مشاريع ابتلاع لبنان، ولا قرار وطني ولا سياسات وطنية دون واقع أنّ إسرائيل عدو لبنان، والمبدأ السيادي يعلمنا ويقول: العقيدة الوطنية تبدأ بالتحرير لا الاحتلال، وبالثبات لا الانهزام، والصمود لا الاستسلام، وبعداوة إسرائيل لا التطبيع معها، والمقاومة والجيش ضمانة وطنية ليس فوقها ضمانة وطنية لأصل الميثاق التكويني للمشروع الجامع لعقيدة هذا البلد”.

وقال ان جنائز أطفال بنت جبيل ومن سبقهم دليل مطلق على أن السلطة السياسية في هذا البلد تعيش في كوكب آخر. واشار الى ان الحذر التراكمي ضرورة سيادية لا بدّ منها، لأن السلطة السياسية في هذا البلد مشلولة ومعدومة وغير موجودة، ولا يهمّها ما يجري في الجنوب والبقاع وتخوم بيروت.

كلام الشيخ قبلان جاء في مناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل العلامة السيد عباس الموسوي الذي أقيم في بلدة النبي شيت، تحدث فيها عن مناقب الراحل، معتبراً أن “كل من يعرف السيد عباس يدرك أنه أمام عالمٍ تقيّ ونقيّ من أهل البصيرة والزهد، ومع هذه وتلك كان سماحته شخصيةً نشيطةً ودؤوبةً وقيمةً علمية لا تقبل الإنعزال عن مجتمعها وناسها، فضلاً عن ساحات الصراع الفكري والثقافي، وما يلزم للعدالة العامة وخنادق المقاومة والجهاد وعالم الانتظار وما يلزم لجيل الظهور الأعظم، والسيد عباس من فئة العلماء الذين تقصّوا بطون القرآن وخفايا نهج البلاغة في سياق تكوين وظيفته التبليغية والتثقيفية والإعدادية للجيل القرآني”.