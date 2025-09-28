الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: جثامين 79 شهيدًا و379 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين صوتيتين على منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان دون تسجيل أية إصابات

      طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين صوتيتين على منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان دون تسجيل أية إصابات

      مصادر إعلامية سورية: دخول عدة آليات عسكرية تحمل العلم الفرنسي إلى قاعدة التحالف الدولي في مدينة الشدادي جنوب الحسكة

      مصادر إعلامية سورية: دخول عدة آليات عسكرية تحمل العلم الفرنسي إلى قاعدة التحالف الدولي في مدينة الشدادي جنوب الحسكة

      حماس تؤكد استعدادها لدراسة أي مقترحات تحفظ الحقوق الوطنية

      حماس تؤكد استعدادها لدراسة أي مقترحات تحفظ الحقوق الوطنية