    لاريجاني يؤكد ‏وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات الإمام السيد علي الخامنئي ومواكبة الحكومة ‏والشعب الإيراني

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر إعلامية سورية: دخول عدة آليات عسكرية تحمل العلم الفرنسي إلى قاعدة التحالف الدولي في مدينة الشدادي جنوب الحسكة

      حماس تؤكد استعدادها لدراسة أي مقترحات تحفظ الحقوق الوطنية

      إيران | الترويكا الأوروبية تدعو إيران للامتناع عن أي “عمل تصعيدي” بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية

