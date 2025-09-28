الأحد
عاجل
عراقجي: “الترويكا” الأوروبية تقاعست عن تنفيذ التزاماتها وامتنعت عن الالتزام بآلية تسوية النزاعات ضمن الاتفاق النووي
28-09-2025 08:42 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
مستشفى “العودة”: 28 شهيدًا بينهم أطفال و136 جريحًا جرّاء استهداف الاحتلال سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
09:22
مستشفى “العودة” في قطاع غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 إثر قصف “إسرائيلي” على منزلَين في مخيم النصيرات وسط القطاع
09:20
صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: زعيم المعارضة “يائير لابيد” يؤكد للإدارة الأمريكية أنه منح نتنياهو شبكة أمان بالكنيست لتوقيع اتفاق صفقة أسرى
09:17