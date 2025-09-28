الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” في رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: إعلان الدول الأوروبية الثلاث تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستشفى “العودة”: 28 شهيدًا بينهم أطفال و136 جريحًا جرّاء استهداف الاحتلال سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

      مستشفى “العودة”: 28 شهيدًا بينهم أطفال و136 جريحًا جرّاء استهداف الاحتلال سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

      مستشفى “العودة” في قطاع غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 إثر قصف “إسرائيلي” على منزلَين في مخيم النصيرات وسط القطاع

      مستشفى “العودة” في قطاع غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 إثر قصف “إسرائيلي” على منزلَين في مخيم النصيرات وسط القطاع

      صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: زعيم المعارضة “يائير لابيد” يؤكد للإدارة الأمريكية أنه منح نتنياهو شبكة أمان بالكنيست لتوقيع اتفاق صفقة أسرى

      صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: زعيم المعارضة “يائير لابيد” يؤكد للإدارة الأمريكية أنه منح نتنياهو شبكة أمان بالكنيست لتوقيع اتفاق صفقة أسرى