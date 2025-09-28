الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 05:38
    مصادر فلسطينية: جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية في مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الاميركي: العقوبات على إيران تحظر تخصيب اليورانيوم وتعيد فرض قيود على برامجها النووية والصاروخية الباليستية

      شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال أرضاً تؤوي نازحين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      ناشطون ضمن أسطول الصمود: الأسطول يواصل الإبحار باتجاه غزة والمسافة المتبقية أقل من 950 كيلومترًا

