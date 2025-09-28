الأحد   
    مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن غارة على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منزلاً محيط مسجد داود بالنصيرات وسط قطاع غزة

      مراسل المنار: استمرار القصف على اطراف بلدة رامية وعيتا الشعب

      وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة ونحث “إسرائيل” على تغيير مسارها بعيداً عن الهجوم العسكري المتجدد

